Aralık ayının tam ortasındayız. Hava sıcaklıkları son birkaç gündür mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. Yarın okula ve iş yerlerine gitmek isteyenler hava durumunu araştırıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıkları artacak ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. Pazartesi günü İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

Salı Günü Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz'in doğusu yağmurlu, İç Anadolu bulutlu, Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu ve Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan kar yağışlı olacak.

Çarşamba günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bulutlu, yurdun diğer bölgeleri yağmurlu olacak.

Perşembe günü Trakya ve Marmara bulutlu, Ege parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu kar yağışlı ve yurdun diğer bölümler yağmurlu...

Cuma günü ise Trakya ve Marmara yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Ardahan kar yağışlı olacak. Diğer bölgelerimiz parçalı bulutlu olacak.