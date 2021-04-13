Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında saatler değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinin değiştirildiğini kabine toplantısı sonrasında resmen açıkladı.

İKİ HAFTALIK KISMİ KAPANMA UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu ve saatlerin değiştirildiğini açıkladı. Buna göre, hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.