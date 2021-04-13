Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Saatleri belli oldu
Son dakika haberi... Hafta içi hafta sonu kısıtlamalarıyla ilgili saatler yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyi kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili yeni saatler de böylelikle belirlenmiş oldu. Tüm Türkiye'yi yakından kararlarla ilgili detaylar...
13 Nisan 2021, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında saatler değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinin değiştirildiğini kabine toplantısı sonrasında resmen açıkladı.
İKİ HAFTALIK KISMİ KAPANMA UYGULANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu ve saatlerin değiştirildiğini açıkladı. Buna göre, hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.