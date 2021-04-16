Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Artan vakaların ardından tüm Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Ramazan ayında alınan yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde tüm illerde uygulanacak. Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar için de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. Karara göre kısıtlama cuma günleri saat 19.00'da başlayacak. Buna göre 16 Nisan Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 19.00'da uygulanacak.

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.