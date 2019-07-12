Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Yarın hafta sonuna giriliyor ve dün Yurdun kuzeybatı bölümünde sonbahar havası hakimdi. Bugün aynı bölümde parçalı bulutlu bir hava hakimken yağışlar Karadeniz , Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Akdeniz'in doğusunda etkili oluyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu, Ak Deniz'in batısı ve Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi parçalı bulutlu olacak. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in doğusunda yağışlar etkili olacak.

Pazar günü ise Trakya, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağışlı olacak. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava vatandaşları bekliyor.