Türkiye Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, A101, Şok, Bim ve Migros çalışma saatleri
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Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, A101, Şok, Bim ve Migros çalışma saatleri

Türkiye

Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, A101, Şok, Bim ve Migros çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme adımlarını atıldığı bu günlerde hafta sonu marketlerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, Bim, Şok, Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

21 Mayıs 2021, Cuma 13:12 Son Güncelleme:
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Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak edilmeye başlandı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Peki kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu marketler kaça kadar açık? A101, Bim, Şok ve Migros hafta sonu açık mı?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? 

Hafta sonunu için cuma günü saat 21:00'den pazartesi günü saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama kapsamında hafta sonu marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı' tarafından paylaşılan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."



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