Hafta sonu oyunsuz kalmayın! Kısıtlama günleri online bilet kolaylığı

Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi, market ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. COVID-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle fiziki olarak bilet almak ya da şans oyunu kuponunu yatırmaktan çekinenler için dijital satış kanalı en hijyenik çözüm yolu olarak öne çıkıyor.

DİJİTALDE OYNAMAK ÇOK PRATİK

Şans oyunlarını severler Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir. Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da sayısal oyununuzu oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani mesela biletinizde uğurlu sayınız ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Çılgın Sayısal Loto’da da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız bir bilete ikramiye çıkınca da kazandığınız ikramiye tutarı direkt olarak online hesabınıza geçecek.



