Türkiye Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak?

Türkiye

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu merak edilen konulardan biri. 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme adımları çerçevesinde Türkiye'de iller risk durumuna göre farklı renklere ayrıldı. İllerin kısıtlamaları risk durumuna göre farklılık gösteriyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?

12 Mart 2021, Cuma 15:57 Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın hemen ardından yapılan açıklama ile vaka sayısı az olan illerde yerinde karar dönemi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılırken Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi sokağa çıkma yasaklarının devam edeceği açıklanmıştı. Peki Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Hafta içi sokağa çıkma yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın hemen ardından yapılan açıklama ile Türkiye genelinde uygulanmaya devam eden hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 21:00 sabah 05:00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nın hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhrubaşkanı Erdoğan düşük-orta riskli illerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha Pazar günleri sokağa çıkma yasağının devam edeceği açıklanmıştı. Cumartesi günleri akşam saat 21:00'a kadar yüksek ve çok yüksek riskli illerde yasak uygulanmayacak. Cumartesi akşam saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı bu illerde Pazartesi sabah 05:00'e kadar devam edecek. denildi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER 

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

ORTA RİSKLİ İLLER 

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. (Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER 

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER 

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)


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