Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor?

Son dakika haberine göre, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, gündemde yer almaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kurallar başladı. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve yerinde karar dönemiyle birlikte yeniden düzenlendi. Hafta başı yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk grubuna göre belirlendi.

Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmadı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

İşte o iller: Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece pazar günü olmak üzere devam edecek. İşte o iller:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova

ÇOK YÜKSEK İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye