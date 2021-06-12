12-13 Haziran tarihlerini kapsayan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup olmadığı ve marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Haziran ayı başında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve marketlerin çalışma saatleri düzenlenmişti…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Kademeli Normalleşme Genelgesi’ne göre, hafta sonu iki gün şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bir güne düşürülmüştü. Bu kapsamda cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, pazar günleri tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

12 13 HAZİRAN’DA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Yukarıda da belirtildiği üzere 12 Haziran Cumartesi tarihinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Bu nedenle marketler, cumartesi günleri her zamanki saatlerinde faaliyetlerine devam ediyor.

Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günleri, market, bakkal, mana, kasap ve kuruyemişçiler gibi işletmeler, saat 10.00’da açılırken, 17.00’de kapanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadece pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 22.00’de başlıyor ve pazartesi sabahı 05.00’te son buluyor.