Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkması heyecanla bekleniyordu. Beklenen müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. 1 Temmuz itibariyle birçok yasağın sona ereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağına da değindi. Ancak 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma konusunda kafa karışıklığı devam ediyor…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesinde hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının sadece Pazar günlerini kapsayacak şekilde olacağına yer verilmişti. Uygulama bu şekilde devam ediyor.

27 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Aşı uygulamalarındaki yaygınlaşma ve koronavirüs tablosundaki olumlu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada hafta içi ve hafta sonu yasaklarına 1 Temmuz itibariyle son verileceğini duyurdu.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kakacağı için 27 Haziran Pazar günü hala sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

26 Haziran Cumartesi akşamı saat 22.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Haziran Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek.

1 TEMMUZ’DAN SONRA KALKACAK YASAKLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre 1 temmuzdan sonra,