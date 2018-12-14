İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından TEM yan yolları düzenlemesi kapsamında, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun 30-500 ile 32-400 kilometreleri arasında köprü yapımı çalışması gerçekleştirilecek.

YARIN AKŞAM BAŞLAYACAK

Yarın saat 22.00'de başlayacak TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası köprü imalatı çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine gidiş 16 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar kapatılacak.

Çalışmalarının yapılacağı yerde trafik, Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında, TEM otoyolu üzerine yapılması planlanan iki köprü imalatının montajı gerçekleştirilecek.