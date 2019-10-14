Haftalık ortalama 47,9 saat çalışıyoruz

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Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl çalışma saatleri ile alakalı basına 4 bin 536 haber yansıdığı görüldü. Bu rakam geçen yıl ise 6 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Haber başlıkları incelendiğinde de Finlandiya’da önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak “çalışanların mesaisini kendi belirleyecek” olması bizimde gündemimizde yer aldı. Bununla birlikte temel eğitimini tamamlanmış çocuk işçilerin çalışma sürelerinin basında konuşulduğu kaydedildi.

Türkiye 1. sırada

Çalışma saatlerinden elde edilen verilere göre, Türkiye’nin haftalık 47,9 saat çalışarak listenin birinci sırasına yerleştiği görüldü.

Kolombiya’da da haftalık çalışma saati 47,9 olarak görülürken, Türkiye’ye ilk sıradan eşlik ettiği kaydedildi. Haftalık çalışma saati ile ilk 5’e giren diğer ülkeler ise sırasıyla; Meksika ( 45,2 saat) , Kosta Rika (44,9 saat ) ve Şili (43,4 saat) oldu. Listede yer alan diğer ülkeler ise Güney Afrika, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz, Çekya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Letonya olarak sıralandı.

Haftanın 3 saati şikayetle geçiyor

İngiltere’de yapılan araştırmalarda çalışma hayatındaki olumsuzlukların aldığı süre hesaplandı:

● Çalışanlar haftanın 3 saatini iş yerinden şikayet ederek geçiriyor.

● Haftanın 31 dakikası patronlarından yakınarak geçiyor.

● En çok şikayet gerekçeleri ise sırasıyla şöyle: Orantısız çalışma ve ortaya çıkarılan işin takdir edilmemesi. Kontrol edilmeyen elektronik postalar, son dakikaya bırakılan işler ve iş yükünün artması.



