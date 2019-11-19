Haftanın iyi haberi belli oldu (11 Kasım haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 11 Kasım haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
11 Kasım haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından bir tanesi en çok oyu aldı ve #haftanıniyihaberi oldu:
Bu haberi de okudularYanlışlıkla verilen ikramiye kuponunu iade etti
"13 Kasım Çarşamba, #gününiyihaberi - Plastik atık toplayıcısı
-İzmir’in Karabağlar ilçesinde atık plastik toplayarak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Cumhur Koşan, şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti."