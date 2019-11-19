Haftanın iyi haberi belli oldu (11 Kasım haftası) Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 11 Kasım haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.