Haftanın iyi haberi belli oldu (25 Kasım haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 25 Kasım haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
25 Kasım haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Çöp toplayan turist' oyların yüzde 24.9'unu alarak #haftanıniyihaberi oldu:
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27 Kasım Çarşamba, #gününiyihaberi - Çöp toplayan turist
-Antalya Finike’de İngiliz kadın turist tatilcilerin plajlarda bıraktığı çöpleri topladı. - Devamını oku...
Listenin ikinci sırasında ise oyların yüzde 22.6'sını alan 'Kedi Gece' var.