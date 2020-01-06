Haftanın iyi haberi belli oldu (30 Aralık-5 Ocak haftası)

30 Aralık-5 Ocak haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı' haberi, oyların yüzde 24'ünü alarak #haftanıniyihaberi oldu:

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30 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı. - Devamını oku...