Türkiye Haftasonu için hava durumu uyarısı: Orhan Şen duyurdu: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Haftasonu için hava durumu uyarısı: Orhan Şen duyurdu: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Türkiye

Haftasonu için hava durumu uyarısı: Orhan Şen duyurdu: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Haftasonu hava durumu için Prof. Orhan Şen'den uyarı geldi. Sıcak hava dalgası haftasonu artacak. Sağlık problemlerine karşı uyarıda bulunan Şen, 'Kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın.' dedi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Son dakika hava durumu uyarısı... Prof Dr. Orhan Şen Twitter hesabından yaptığı açıklamayla haftasonu yaşanacak sıcak hava dalgası hakkında önemli uyarılarda bulundu.

İşte Şen'in paylaşımı:

Haftasonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgasında doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın.


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