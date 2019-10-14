Popçu Justin Bieber ile 2 hafta önce ikinci kez evlenen 22 yaşındaki Hailey Baldwin, ünlü markaların aranan yüzlerinden biri.

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülenen Hailey Baldwin, sonbahara şık bir görünümle ayak uydurmayı başardı.

Crop top tişörtü ve jean pantolonunun üzerine giydiği Balenciaga marka kaban ile kombin yapan Baldwin, objektiflere poz verdi.

Fazla aksesuar kullanmayan ve doğal bir makyajla görüntülenen Hailey Baldwin, bu kombinine uygun olarak saçlarını da doğal dalgalı şekilde kullanmayı tercih etti.

Balenciaga marka bu kabanın fiyatı alışveriş sitelerine göre değişiklik gösteriyor ancak orijinal kabanın fiyatı ortalama olarak bin 700 dolar.

Siz de Hailey Baldwin tarzını yakalayabilirsiniz

Bu sezon Balenciaga'nın oversize kabanının benzerini hemen hemen her markada görmek mümkün olacak. Siz de bütçenize uygun bir marka seçip, Hailey Baldwin'in tarzını yakalayabilirsiniz.



