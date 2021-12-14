Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı. Associated Press (AP) haber ajansı, patlamada 50'yi aşkın insanın hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde gerçekleşen patlamada onlarca yaralının ise hastaneye kaldırıldığı kaydediliyor.

Polis henüz bir açıklama yapmazken, yerel medya hastanelere hastanelerin dolup taştığını yazdı.

ÜÇ GÜN ULUSAL YAS KARARI

Başbakan Henry, yaşanan can kayıpları nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini belirterek, "Tüm Haiti ulusunu üzen bu trajedinin kurbanlarının anısına ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu korkunç patlamanın kurbanlarına gerekli bakımı sağlamak için hızla Cap-Haitien'de sahra hastaneleri kurulacak" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Claude Joseph, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm insanların acısını ve üzüntüsünü paylaşıyorum" dedi.