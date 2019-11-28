Hakan Altun ve Seray Sever pişti oldu

Hakan Altun, bir dönem adına aşk şarkıları yazdığı Seray Sever’le yan yana gelmedi.

'Yılın En İyi Fantezi Erkek Sanatçısı'

Şarkıcının röportaj verdiği sırada, Seray Sever’in uzaktan bakması objektiflere böyle takıldı. Şarkıcı, ’Yılın En İyi Fantezi Erkek Sanatçısı’ ödününün sahibi oldu.

#olayıngeçmişi

Şarkıcı Hakan Altun, Seray Sever’den 2004’te ayrılmış, Ebru Gündeş ile aşk yaşamıştı. Seray Sever ayrılığın ardından “Eski nişanlım Kürşat Başar’ı kıskandırmak ve kızdırmak için Hakan’la birlikte oldum” demiş, bu sözlere kızan Hakan Altun da “Onu Allah’a havale ediyorum” yanıtını vermişti.





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