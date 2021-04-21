"Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sevenleri tarafından "Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un hastalığı nedir?" aramaları başladı. İşte Hakan Altun'un sağlık durumu...

HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun’un 2007’de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.



