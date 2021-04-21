Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un hastalığı nedir?
Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programını Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte sunan Hakan Altun çekimler sırasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un sevenleri arama motorları üzerinden Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Sanatçının sevenleri tarafından "Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un hastalığı nedir?" aramaları başladı. İşte ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumu ile ilgili bilgiler...
21 Nisan 2021, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
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"Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sevenleri tarafından "Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un hastalığı nedir?" aramaları başladı. İşte Hakan Altun'un sağlık durumu...
HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.
YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun’un 2007’de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.