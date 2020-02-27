Tenor Hakan Aysev, İpek Açar’ın TRT Müzik’te hazırladığı programa konuk oldu. Hakan Aysev sahneye yürürken ayağını burktu. iki saatlik programı acı içinde tamamladı. Çıkışta soluğu hastanede aldı. Ayağının kırıldığı ortaya çıktı. Hakan Aysev konserleri nedeniyle ameliyat olmak istemedi. Bunun üzerine özel bir protez hazırlandı.





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