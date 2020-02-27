Magazin Hakan Aysev'in ayağı kırıldı

Hakan Aysev'in ayağı kırıldı

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Hakan Aysev'in ayağı kırıldı

İpek Açar'ın programına konuk olan Hakan Aysev sahneye yürürken ayağını burktu, soluğu hastanede aldı.

27 Şubat 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Tenor Hakan Aysev, İpek Açar’ın TRT Müzik’te hazırladığı programa konuk oldu. Hakan Aysev sahneye yürürken ayağını burktu. iki saatlik programı acı içinde tamamladı. Çıkışta soluğu hastanede aldı. Ayağının kırıldığı ortaya çıktı. Hakan Aysev konserleri nedeniyle ameliyat olmak istemedi. Bunun üzerine özel bir protez hazırlandı.


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