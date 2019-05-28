Hakan Hatipoğlu paylaştı: İlk defa baba dedi

2011 yılında evlenen sunucu Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 7 ay önce ilk çocukları Lila'yı kucaklarına almıştı.

Çift, Lila doğar doğmaz bir sosyal medya hesabı açmış, ancak uzun süre çocuklarının yüzünü takipçilerinden saklamışlardı.

İLK KEZ 'BABA' DEDİ

Hakan Hatipoğlu, Lila'nın ilk kez 'baba' dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatipoğlu, 'Geçen sene bugün senden haberim bile yoktu canım kızım... Şimdi beni nasıl özlediysen ilk defa baba demişsin. .. Tarif edilemez bir duygu şunu duymak.. . İlk anne dedin kızım, umarım hep de annenin kuzusu olursun inşallah. Ama unutma ki babacık hep yanında... Ömrüm sizin. Nazarlardan korusun Allah'ım.' notunu düştü.

İşte Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımı;



