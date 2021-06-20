Magazin Hakan Peker'in oğlunun paylaşımı olay oldu! Kimse inanamadı

Hakan Peker'in oğlunun paylaşımı olay oldu! Kimse inanamadı

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Hakan Peker'in oğlunun paylaşımı olay oldu! Kimse inanamadı

Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babası Hakan Peker'le bir karesini paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Hakan Peker'in genç görüntüsü nedeniyle "Oğlunuz gibi durmuyor, çok gençsiniz" yorumları yapıldı.

20 Haziran 2021, Pazar 22:27 Son Güncelleme:
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60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Peker'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Hakan Peker'in yaşına rağmen daha genç görünmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç, arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.

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