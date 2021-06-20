60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Peker'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Hakan Peker'in yaşına rağmen daha genç görünmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç, arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.