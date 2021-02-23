İkilinin bir süredir aşk yaşadığı, ancak ilişkilerini şimdilik gizli tuttukları konuşuluyor. Aygün Aydın geçtiğimiz günlerde bir yalıda Boğaz’ı seyrederken çekilmiş fotoğrafını “Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte Boğaz’ı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı” notuyla Instagram’da paylaştı.

Oyuncunun paylaşımında Sabancı’yı kastettiği, hatta fotoğrafı da sevgilisinin yalısında çektirdiği söyleniyor.



