Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için gün sayıyor.

Önceki akşam dostlarıyla lüks bir mekanda yemek yiyen Hakan Sabancı, arkadaşlarının berber sürpriziyle şoke oldu.

Hakan Sabancı, askerlik öncesi saçlarını kestirdiği anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tıraş anında ise arka planda Tuğba Ekinci'nin 'O şimdi asker' şarkısının çalması akıllara ''Hakan, Tuğba'ya gönderme mi yaptı?'' sorusunu getirdi.

Hakan Sabancı geçen günlerde verdiği bir röportajda ''Kızların tribine gelemiyorum. Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence. Güler yüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

"TOK EVİN AÇ KEDİSİ"

Tuğba Ekinci de Hakan Sabancı'nın bu sözlerine ''Tok evin aç kedisi'' yorumuyla tepki göstermişti.



