Magazin Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Hakan Taşıyan'dan güzel haber

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Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Sağlık bakanlığı devrede

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.


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