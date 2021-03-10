Magazin Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

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Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. Dün de kız kardeşinden alınan böbrek Taşıyan’a nakledildi. Ünlü sanatçının son durumuyla ilgili bilgi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

10 Mart 2021, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
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Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından dün de böbrek nakli ameliyatına girmişti.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi; "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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