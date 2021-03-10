Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından dün de böbrek nakli ameliyatına girmişti.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi; "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."