Adı bir dönem sarı lacivertli kulüple de anılan Faslı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in formalı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından Rodrigues'in formalı görüntüsünü paylaşan Ziyech, alev emojisi kullandı.

Ajax formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan ve yarı final gören Hakim Ziyech, turnuvada gösterdiği etkili performansla değerini dörde katlarken, birçok takımın da transfer listesine girdi.