Hakim Ziyech'ten Rodrigues paylaşımı

Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Ajax'ta forma giyen Hakim Ziyech'ten Fenerbahçe paylaşımı geldi

14 Temmuz 2019, Pazar 07:29
A A
Hakim Ziyech'ten Rodrigues paylaşımı

Adı bir dönem sarı lacivertli kulüple de anılan Faslı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in formalı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından Rodrigues'in formalı görüntüsünü paylaşan Ziyech, alev emojisi kullandı.

Ajax formasıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan ve yarı final gören Hakim Ziyech, turnuvada gösterdiği etkili performansla değerini dörde katlarken, birçok takımın da transfer listesine girdi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...