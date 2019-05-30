Hakimin etek boyuna karıştığı avukat, aynı kıyafetle adliyede!

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde bir davada avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan, tutanakta yer alması için fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmiş, duruşma tutanaklarına da yansıyan diyalog büyük tepki çekti.

Eteğine müdahale edilen avukat Tuğçe Çetin ise, bugün aynı kıyafeti giyerek geldi ve fotoğrafını paylaştı.

Nişanlısıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'ne giden Çetin, Twitter adresinden fotoğrafını yayınlayarak, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu paylaştı.



