Hakimin etek boyuna karıştığı avukat, aynı kıyafetle adliyede!
Kartal Adliyesi’nde görülen bir davada hakimin etek boyuna karıştığı avukat Tuğçe Çetin, aynı kıyafetle adliyeye gelerek fotoğrafını paylaştı.
İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde bir davada avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan, tutanakta yer alması için fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmiş, duruşma tutanaklarına da yansıyan diyalog büyük tepki çekti.
Eteğine müdahale edilen avukat Tuğçe Çetin ise, bugün aynı kıyafeti giyerek geldi ve fotoğrafını paylaştı.
https://twitter.com/Tatsizcilek/status/1133995601438367745
Nişanlısıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'ne giden Çetin, Twitter adresinden fotoğrafını yayınlayarak, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu paylaştı.