Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DHA



