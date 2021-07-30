Türkiye Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı'na 10 memur alınacak

Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı'na 10 memur alınacak

Türkiye

Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı'na 10 memur alınacak

Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere zabıta ve memur alınacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Merkez Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere zabıta ve memur alınacak. Hakkari Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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