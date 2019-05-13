Valilik'ten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

ŞEHİT ATEŞİ ORDU'YA DÜŞTÜ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin Fatsa ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Sakarya Mahallesi'ndeki baba evine gelerek ailesine acı haberi verdiler.

Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Volkan Demirci’nin evli olduğu öğrenildi.

AA-İHA