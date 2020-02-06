Türkiye Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

Türkiye

Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

06 Şubat 2020, Perşembe 00:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, el bombasının patlaması sonucu yaralanan bir askerin, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

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