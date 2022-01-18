Türkiye Hakkari’de bir haftada 26 koyunu öldü

Hakkari’de bir haftada 26 koyunu öldü

Türkiye

Hakkari’de bir haftada 26 koyunu öldü

Hakkari'de 26 koyunu içerisinde telef olan köy sakininin yardım istediği Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koyun ölümlerinin nedenini araştırıyor.

18 Ocak 2022, Salı 12:22 Son Güncelleme:
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Beşbulak köyünde yaşayan Eşref Dara'ya ait 26 koyun bir hafta içinde öldü. 

Köyde yaşayanlar koyunlarının neden öldüğünü anlamadıklarını belirtirken, Yüksekova'da görevli Veteriner Hekim Ercan Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Veteriner Tekin, köyde yaşayanlarla irtibat halinde olduğunu belirterek, "Bir hafta önce 8 koyunun ölmesiyle başladı. Sonra ölümler devam etti. Dün de geldik karlı günde müdahale ettik 6 tane hayvan daha öldü. Sebebini henüz tam belirleyemedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar da numune aldılar. İnşallah numuneleri göndereceğiz. Vatandaşlarımız şu anda ciddi anlamda zor durumda. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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