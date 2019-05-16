Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, depoda yapılan aramada, 53 kutu (1484 adet) 23,5 milimetre Doçka mühimmatı, 34 sandık (2 bin 890 adet) 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 74 sandık (51 bin 800 adet) 7,62 milimetre piyade tüfek mermisi, 3 varil dolusu AK-7 piyade tüfek şarjörü, 7 el bombası, 4 M-16 şarjör, 19 kalaşnikof şarjörü, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi bulunduğu aktarıldı.

AA