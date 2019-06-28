Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için tören düzenlendi.