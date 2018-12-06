Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de "terör örgütü PKK üyeliği ve propagandası yapma" suçundan 8 zanlı yakalandı

06 Aralık 2018, Perşembe 19:18
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Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla il merkezi ve Yüksekova ilçesinde bu eyleme katılarak, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

MÜHÜRSÜZ OY PUSULULARI ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, 8 kişi "terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin evinde mühürsüz oy pusulaları ele geçirildi.

AA

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