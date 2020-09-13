Türkiye Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Türkiye

Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

13 Eylül 2020, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur.
Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

AA


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