Hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti

27 Ağustos 2019, Salı 00:41
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Hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 5607 sayılı kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kaydı olan Yunus Ö.’yü gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

GAZİANTEP (İHA)

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