Hal kayıt sistemi nedir?

İstanbul’da meydana gelen ıspanak zehirlenmeleri ardından dün semt pazarlarında ve halde ıspanak denetimi vardı. Halden inceleme için numuneler alındı. Ümraniye Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de bir pazar yerinde tezgahlardaki ıspanakları ve diğer yapraklı sebzeleri inceledi.

Uygulamayı yükle, geçmişini öğren

Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘Hal Kayıt Sistemi’ni (HKS) ücretsiz olarak cep telefonlarına yükleyen vatandaşlar da market raflarındaki sebze ve meyvelerin etiketindeki karekodu okutup ürünün nerede, ne zaman üretildiğini, kaç kez el ve fiyat değiştirdiğini öğrenebiliyor.

Bazı akıllı telefonu uygulamaları ile marketlerden alınarak tüketilen paketli gıda ürünleri hakkında bilgilere erişmek de mümkün.

Yüzde 50'si halden alınıyor

Bu uygulamalar ‘Paketli ürünün içerisinde, nişasta bazlı şeker, trans yağ var mı, koruyucu maddeler var mı?’ gibi sorulara cevap veriyor.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, marketlerin manav reyonunda yer alan ürünlerin sadece yüzde 50’sinin halden alındığını belirtip“ Halden çıkan ürünlerin künyeleri var. Sistem doğru çalışırsa ürünün kim tarafından nerede üretildiğini öğrenmek mümkündür” dedi.



