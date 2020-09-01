Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrası Haldun Boysan kimdir? sorusu merak ediliyor. İşte usta isim Haldun Boysan hakkında merak edilenler.

Haldun Boysan kimdir?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır.

Bugüne kadar Çarli, Ruhsar, Aşkın Dağlarda Gezer, İkinci Bahar, Ünlü Yıldız, Derviş, Maruf, Vasiyet, Harbi Define, Sensiz Yaşayamam, Bir Hikayem Var, İkizler Firarda, Türkan, Otel Divane, Gülcemal, Meddah, Hızlı ve Tüplü, Hasret Bitti, Hazan, Karayel, Kırıntılar, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Saklambaç, Canavar Gibi, Geçmişteki Sır, Kurtlar Vadisi, Seni Kimler Aldı gibi birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.