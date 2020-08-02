Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in kız kardeşi ve yıllarca Haldun Dormen tiyatrosunun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş'

Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Haldun Dormen Hocamızın kardeşi Güler Yiğit’in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950’lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin.











