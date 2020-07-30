Türkiye Halı sahalar tekrar açılıyor

Halı sahalar tekrar açılıyor

Türkiye

Halı sahalar tekrar açılıyor

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halı sahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

30 Temmuz 2020, Perşembe 00:04 Son Güncelleme:
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Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında Mart ayında kapanan halı sahaların, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle tekrar açılacağı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın il müdürlüklerine gönderdiği talimatla halı sahaların gerekli tedbirlerin alınarak 4 Ağustos tarihinde faaliyete geçeceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde halı saha işletmecileri basın toplantısında tesislerin tekrar faaliyete geçirilmesini istemişti.

İHA

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