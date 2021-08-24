Haliç Üniversitesi 63 öğretim üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 63 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 08 Eylül 2021 olarak açıklandı.
24 Ağustos 2021, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi 63 öğretim üyesi alacak. Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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