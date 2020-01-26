Haliç Üniversitesi'ne yeni rektör
Geçen yıl mayıs ayında iş insanı Mehmet Naci Topsakal’ın mütevelli heyet başkanı olduğu Haliç Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu, rektör olarak atandı.
Prof. Dr. Bulu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve soktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.
Tam zamanlı akademik kariyerine 2009 yılında başlayan Bulu; bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 2016-2019 döneminde bir vakıf üniversitesinin de kurucu rektörlüğü görevini üstlendi. Bulu aynı zamanda Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyor.