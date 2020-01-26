Prof. Dr. Bulu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve soktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Tam zamanlı akademik kariyerine 2009 yılında başlayan Bulu; bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 2016-2019 döneminde bir vakıf üniversitesinin de kurucu rektörlüğü görevini üstlendi. Bulu aynı zamanda Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyor.