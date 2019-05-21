Haliç Üniversitesi’nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklandı
İki yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi’nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu resmi belgede sahtecilik ve cebir yoluyla eğitimin engellenmesi suçlarından dolayı tutuklandı
Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı.
Yaşanan olay sırasında kampüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, durum polise bildirilmişti.
TUTUKLANDI
Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilmişti.
Mansur Topçuoğlu tutuklandı
14 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Düzenledikleri baskın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça sorgusu tamamlanan Topçuoğlu, gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce resmi belgede sahtecilik ve cebir yoluyla eğitimin engellenmesi suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beraberindeki 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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