Haliç'te ilan-ı aşk

Dünyaca ünlü defilelerde podyuma çıkan Öykü Baştaş ile sevgilisi, fotoğrafçı Furkan Temir aşklarını, ELLE dergisine anlattı.

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Haliç'te ilan-ı aşk

'Ruhsuz ve sakinim'

ÖYKÜ: Onu ilk gördüğümde dikkatimi çekti. Ama sustum, kenara çekilip uzun uzun izlemeye başladım.

FURKAN: Çok ruhsuz ve sakinim. Kolay hareket etmem, bir şey hissetmem. Ama Öykü ilgimi çekti. Farklıydı.

‘Konuşmadan anlaşabiliyoruz’

ÖYKÜ: Birlikte resim yapmayı çok seviyoruz, film izliyoruz.

FURKAN: İnsanlar bizi sıkıcı buluyor. Çünkü hiç konuşmadan anlaşabiliyoruz, bir aradayken çok da eğleniyoruz.

Edebiyat merakı

ÖYKÜ: Furkan bana olan duygularını kiraladığı teknede açıklamıştı. O günü hiç unutamam.

FURKAN: Divan edebiyatına çok meraklıyım. Sal gezintilerine öykündüm. Ortadoğu’nun kaynadığı bir gündü, kiraladığım kayıkla Haliç’te açıldık. Dünya çalkalanırken ona olan aşkımı anlattım. Biraz da kaçacak yeri olmasın diye bunu tercih ettim.

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