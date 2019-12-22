'Ruhsuz ve sakinim'

ÖYKÜ: Onu ilk gördüğümde dikkatimi çekti. Ama sustum, kenara çekilip uzun uzun izlemeye başladım.

FURKAN: Çok ruhsuz ve sakinim. Kolay hareket etmem, bir şey hissetmem. Ama Öykü ilgimi çekti. Farklıydı.

‘Konuşmadan anlaşabiliyoruz’

ÖYKÜ: Birlikte resim yapmayı çok seviyoruz, film izliyoruz.

FURKAN: İnsanlar bizi sıkıcı buluyor. Çünkü hiç konuşmadan anlaşabiliyoruz, bir aradayken çok da eğleniyoruz.

Edebiyat merakı

ÖYKÜ: Furkan bana olan duygularını kiraladığı teknede açıklamıştı. O günü hiç unutamam.

FURKAN: Divan edebiyatına çok meraklıyım. Sal gezintilerine öykündüm. Ortadoğu’nun kaynadığı bir gündü, kiraladığım kayıkla Haliç’te açıldık. Dünya çalkalanırken ona olan aşkımı anlattım. Biraz da kaçacak yeri olmasın diye bunu tercih ettim.