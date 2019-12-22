Haliç'te ilan-ı aşk
Dünyaca ünlü defilelerde podyuma çıkan Öykü Baştaş ile sevgilisi, fotoğrafçı Furkan Temir aşklarını, ELLE dergisine anlattı.
'Ruhsuz ve sakinim'
ÖYKÜ: Onu ilk gördüğümde dikkatimi çekti. Ama sustum, kenara çekilip uzun uzun izlemeye başladım.
FURKAN: Çok ruhsuz ve sakinim. Kolay hareket etmem, bir şey hissetmem. Ama Öykü ilgimi çekti. Farklıydı.
‘Konuşmadan anlaşabiliyoruz’
ÖYKÜ: Birlikte resim yapmayı çok seviyoruz, film izliyoruz.
FURKAN: İnsanlar bizi sıkıcı buluyor. Çünkü hiç konuşmadan anlaşabiliyoruz, bir aradayken çok da eğleniyoruz.
Edebiyat merakı
ÖYKÜ: Furkan bana olan duygularını kiraladığı teknede açıklamıştı. O günü hiç unutamam.
FURKAN: Divan edebiyatına çok meraklıyım. Sal gezintilerine öykündüm. Ortadoğu’nun kaynadığı bir gündü, kiraladığım kayıkla Haliç’te açıldık. Dünya çalkalanırken ona olan aşkımı anlattım. Biraz da kaçacak yeri olmasın diye bunu tercih ettim.