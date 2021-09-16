Halıdan çay lekesi nasıl çıkarılır?

Halınıza çay döküldüğünde öncelikle halınızın dokusu için uygun talimatlar olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kaliteli halıların birçoğu bu talimatlara sahiptir ancak merak etmeyin bunun haricinde de halınıza zarar vermeden yapabileceğiniz şeyler var.

Halıya dökülen çayın leke yapmaması için ilk yöntem sirke kullanarak temizlemektir.

Sirkeli Su Halıdaki çay lekesi nasıl çıkar sirke ile nasıl temizlenir? Tüm bu sorularınızı yanıtlamak için buradayız.

Beyaz sirke ve sıcak su ile bir karışım hazırlayıp sprey şişe içine ekleyin. Lekeli bölgeye bu karışımı defalarca püskürtün.

Birkaç dakika sonra soğuk bir bez ile lekeyi temizlemeye çalışın.

Aşama aşama temizlemede leke gidecektir. Eğer ilk temizlikte biraz daha leke kaldıysa spreyi birkaç defa daha kullanabilirsiniz.

Bulaşık Makinesi Parlatıcısı Bir anlık dalgınlığa gelip halıya çay döktüyseniz endişe etmeyin.

Hemen çay dökülen bölgeye bulaşık makinesi parlatıcısını bir miktar dökün ve yaklaşık 1 saat kadar bekleyin.

Bekledikten sonra soğuk havlu ile bölgeyi temizleyin. Dairesel hareketler çizerek temizlerseniz çay lekesinin yok oluşuna şahit olabilirsiniz.

Hangi marka kullanmalıyım diyorsanız; herhangi bir bulaşık makinesi parlatıcısı işinizi görebilir.

Karbonat ve Sıcak Su Halıdan şekerli çay lekesi nasıl çıkar endişenizi karbonatlı su ile yok edeceğiz.

Çay dökülen bölge için ufak bir kap içinde bir paket karbonat ve bir fincan sıcak su karışımı hazırlayın.

Bu karışımı lekeli bölgeye dökün ve bir süre bekleyin.

Daha sonra ılık bir havlu ile lekeyi ovalayın. Karbonat pek çok alanda etkili olduğu gibi halı temizliği konusunda da büyük işler yapacaktır.











