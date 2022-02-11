KKTC’de ‘bahis ve kumarhane patronu’ olarak bilinen Falyalı, 8 Şubat’ta Girne Çatalköy'de aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybetmişti.









Cinayetle ilgili İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Söylemezler Çetesi’nin önemli ismi Mustafa Söylemez ve beraberindeki 2 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki gözaltı işlemi sürüyor. KKTC ve Türk güvenlik birimleri arasındaki yazışmaların devam ettiği ve şüphelilerin sorgusuna henüz başlanamadığı öğrenilirken, olayın meydana geldiği Girne’den bir ekibin Ankara’ya geleceği, soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, menfur saldırıya ışık tutacak soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye’ye getireceği öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bahis ve kumarhane işletmecisinin içinde bulunduğu otomobil, Girne Çatalköy'de uzun namlulu otomatik silahlarla taranmış, kanlı pusuda vücuduna isabet eden 16 kurşunla ağır yaralanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

DHA







