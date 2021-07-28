Halil Sezai hakkında suç duyurusu

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapisle cezalandırılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Meriç'in avukatı Serap Başkan Özsan tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin tahliye edilmesinin ardından Meriç'e yönelik hakaret ve tehdit suçu işlediği ifade edildi.

Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi ve Meriç için de koruma kararı çıkarılması talep edilen dilekçede, Sezai hakkında, "tehdit" ve "hakaret" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh cezaya sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla basit yaralama", "hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

AA